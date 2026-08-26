Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между андоррским «Интер Эскальдес» и косовской «Дритой» пройдет 27 августа 2026 года в Андорре. Первая встреча в Косове завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба путевки в групповой этап решится на поле андоррского клуба. «Интер Эскальдес» традиционно силeн дома – он не проигрывает в десяти из одиннадцати последних матчей на своeм поле. «Дрита», в свою очередь, не знает поражений в шести последних встречах и обладает мощной атакой – в среднем 3,60 гола за последние пять игр. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые показали характер в первой игре и готовы продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Интер Эскальдес» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную атаку. Андоррский клуб не проигрывает в десяти из одиннадцати последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 2,00 гола, при этом команда забивает в трeх последних встречах. В первом матче «Интер Эскальдес» сумел забить два гола на выезде, что говорит о его атакующем потенциале. Однако оборона хозяев действует небезупречно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр. В квалификации Лиги Конференций они уверенно прошли «Флору» (4:0, 2:0), что подтверждает их готовность к еврокубкам. Домашняя поддержка и преимущество своего поля должны помочь хозяевам доминировать, но их защита может позволить сопернику отличиться.

«Дрита» подходит к ответной игре с отличной формой и мощной атакой. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe нападение находится в идеальном состоянии – в среднем 3,60 гола за последние пять игр, при этом косовары забивают в восьми последних встречах. В первом матче «Дрита» забила два гола и показала характер, сумев уйти от поражения. Однако оборона гостей действует нестабильно: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей. В чемпионате Косова они разгромили «Лапи» (5:3), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Тре Фиори» (5:0 и 4:1). Гости умеют забивать и редко проигрывают, что делает их опасным соперником даже на выезде.

Итоговый вывод: первый матч показал равенство сил, но «Интер Эскальдес» имеет преимущество домашнего поля, где он практически непобедим. «Дрита» мощна в атаке, но еe оборона уязвима. Учитывая домашнюю силу хозяев и необходимость побеждать перед своими болельщиками, наиболее вероятным исходом видится победа «Интер Эскальдес» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах «Дрита» одержала одну победу (2:1 в Лиге чемпионов 2020 года) и один раз сыграла вничью (2:2 в первом матче этого плей-офф). «Интер Эскальдес» дома не проигрывает в десяти из одиннадцати последних матчей, тогда как «Дрита» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Домашний фактор и неустойчивая оборона гостей создают предпосылки для победы хозяев.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 2 (100%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига конференций, 4 раунд Дрита 2 : 2 Интер Лига конференций, 4 раунд Интер 0 : 0 Дрита Лига конференций, 4 раунд Дрита 2 : 2 Интер

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интер Эскальдес» в основное время. Домашняя серия хозяев, их стабильная атака и слабая оборона гостей, которые пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, делают андоррский клуб фаворитом. «Дрита» способна забить, но еe защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Андорре. Рекомендуемая ставка – победа «Интер Эскальдес» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Интер Эскальдес» и «Дритой» состоится 27 августа 2026 года в Андорре и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.