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«Интер Эскальдес» – «Дрита»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:28
Интер - Дрита
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Интер Эскальдес»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между андоррским «Интер Эскальдес» и косовской «Дритой» пройдет 27 августа 2026 года в Андорре. Первая встреча в Косове завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба путевки в групповой этап решится на поле андоррского клуба. «Интер Эскальдес» традиционно силeн дома – он не проигрывает в десяти из одиннадцати последних матчей на своeм поле. «Дрита», в свою очередь, не знает поражений в шести последних встречах и обладает мощной атакой – в среднем 3,60 гола за последние пять игр. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые показали характер в первой игре и готовы продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Интер Эскальдес» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную атаку. Андоррский клуб не проигрывает в десяти из одиннадцати последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 2,00 гола, при этом команда забивает в трeх последних встречах. В первом матче «Интер Эскальдес» сумел забить два гола на выезде, что говорит о его атакующем потенциале. Однако оборона хозяев действует небезупречно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр. В квалификации Лиги Конференций они уверенно прошли «Флору» (4:0, 2:0), что подтверждает их готовность к еврокубкам. Домашняя поддержка и преимущество своего поля должны помочь хозяевам доминировать, но их защита может позволить сопернику отличиться.

«Дрита» подходит к ответной игре с отличной формой и мощной атакой. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe нападение находится в идеальном состоянии – в среднем 3,60 гола за последние пять игр, при этом косовары забивают в восьми последних встречах. В первом матче «Дрита» забила два гола и показала характер, сумев уйти от поражения. Однако оборона гостей действует нестабильно: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей. В чемпионате Косова они разгромили «Лапи» (5:3), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Тре Фиори» (5:0 и 4:1). Гости умеют забивать и редко проигрывают, что делает их опасным соперником даже на выезде.

Итоговый вывод: первый матч показал равенство сил, но «Интер Эскальдес» имеет преимущество домашнего поля, где он практически непобедим. «Дрита» мощна в атаке, но еe оборона уязвима. Учитывая домашнюю силу хозяев и необходимость побеждать перед своими болельщиками, наиболее вероятным исходом видится победа «Интер Эскальдес» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах «Дрита» одержала одну победу (2:1 в Лиге чемпионов 2020 года) и один раз сыграла вничью (2:2 в первом матче этого плей-офф). «Интер Эскальдес» дома не проигрывает в десяти из одиннадцати последних матчей, тогда как «Дрита» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Домашний фактор и неустойчивая оборона гостей создают предпосылки для победы хозяев.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
13
Хави Диас
ВР
2
Анвар Эрнандес
ЦЗ
3
Jilmar Torres
ЦЗ
8
David López
ЦП
19
Pablo Molina
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
24
Maurizio Pochettino
ЦФ
31
Soule
ЦФ
9
Файсал Шуайб
ЦФ
14
A. Otegui
ЦФ
11
Доми Берланга
РФ
Дрита
1
Фатон Малоку
ВР
26
Радди Овука
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
2
Бесник Красники
ПЗ
14
Альберт Дабикяй
ОП
24
W. Baeten
ЦП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
9
Арб Манай
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
Интер
1
Juanda Terrádez
ВР
27
Rodrigo Rosária
ВР
21
Marc Rodríguez
ЦЗ
20
Marc Jurado
ЦЗ
7
Juan Camara
ЦП
17
Adrián Gomes
ЦП
6
Víctor Alonso
ЦП
23
L. Diaby
ЦП
70
Борха Арельяно
ЦФ
Дрита
74
Eron Isufi
ВР
22
Laurit Behluli
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
28
Agan Mjaki
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
77
Кристал Абазай
ПВ
99
Mike Arthur
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ
7
Игбалл Джашари
РФ
2-2-5
13
Диас
2
Эрнандес
3
8
19
24
14
9
Шуайб
31
11
Берланга
3-3-2-2
1
Малоку
55
Салиху
25
32
Пеллумби
2
Красники
14
Дабикяй
26
Овука
24
93
Нгуена
19
Красники
9
Манай
7
7
6
6
19
23
23
19
11
Берланга
70
Арельяно
70
Арельяно
11
Берланга
24
23
Рроца
23
Рроца
24
19
Красники
77
Абазай
77
Абазай
19
Красники
9
Манай
7
Джашари
7
Джашари
9
Манай
Остались в запасе
Интер
Дрита
1
Juanda Terrádez
ВР
27
Rodrigo Rosária
ВР
21
Marc Rodríguez
ЦЗ
20
Marc Jurado
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
74
Eron Isufi
ВР
22
Laurit Behluli
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
28
Agan Mjaki
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
99
Mike Arthur
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ
Остались в запасе
1
Juanda Terrádez
ВР
27
Rodrigo Rosária
ВР
21
Marc Rodríguez
ЦЗ
20
Marc Jurado
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
Остались в запасе
74
Eron Isufi
ВР
22
Laurit Behluli
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
28
Agan Mjaki
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
99
Mike Arthur
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интер Эскальдес» в основное время. Домашняя серия хозяев, их стабильная атака и слабая оборона гостей, которые пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, делают андоррский клуб фаворитом. «Дрита» способна забить, но еe защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Андорре. Рекомендуемая ставка – победа «Интер Эскальдес» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Интер Эскальдес» и «Дритой» состоится 27 августа 2026 года в Андорре и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Интер Эскальдес» – «Дрита»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Интер Эскальдес»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Дрита Интер
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