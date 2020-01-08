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Лион - Брест

08.01.2020, Среда, 20:45 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Лион - Брест
Франция. Лига 1 (2019/2020)
7 тур
25 сентября, среда 20:00 Брест 2:2 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 17:00 Брест 1:1 Лион
9 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Лион 1:0 Брест
Франция. Лига 1 (2011/2012)
36 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Брест
3 тур
20 августа, суббота 21:00 Брест 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
16 мая, понедельник 23:00 Брест 1:1 Лион
3 тур
21 августа, суббота 21:00 Лион 1:0 Брест
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