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Нант - Страсбур

18.12.2019, Среда, 23:05 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Нант - Страсбур
Франция. Лига 1 (2019/2020)
6 тур
20 сентября, пятница 21:45 Страсбур 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Нант 0:1 Страсбур
4 тур
1 сентября, суббота 21:00 Страсбур 2:3 Нант
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Нант 1:0 Страсбур
7 тур
24 сентября, воскресенье 18:00 Страсбур 1:2 Нант
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