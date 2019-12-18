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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Нант - Страсбур
Нант - Страсбур: обзор матча 18 декабря 2019
Нант
18.12.2019, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Страсбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нант - Страсбур
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0
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0
Матчи команд
Нант
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Нант
- : -
23.11.2026
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30.10.2026
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17.10.2026
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06.11.2026
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Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
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Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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