Введите ваш ник на сайте

Брест - Бордо

18.12.2019, Среда, 23:05 мск Брест, стадион Франсис-Ле Бле Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Брест - Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
6 тур
21 сентября, суббота 21:00 Бордо 2:2 Брест
Франция. Лига 1 (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 20:00 Бордо 0:2 Брест
8 тур
7 октября, воскресенье 16:00 Брест 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
10 марта, суббота 22:00 Брест 0:2 Бордо
11 тур
22 октября, суббота 21:00 Бордо 1:1 Брест
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Брест 1:3 Бордо
10 тур
23 октября, суббота 21:00 Бордо 0:2 Брест
...
  • Читайте нас: 