«Марсель» обыграл «Лион», «Нант» проиграл «Сент-Этьену» и другие результаты

Завершились матчи воскресной программы 13-го тура Лиги 1.
В центральной встрече игрового дня «Марсель» одержал победу над «Лионом» со счетом 2:1. «Нант» проиграл «Сент-Этьену» – 2:3.
Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур
Голы: 0:1 – Гирасси, 35; 1:1 – Юну, 39; 2:1 – Ньянг, 62; 3:1 – Рафинья, 79 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Лаборде, 43; 2:0 – Ле Таллек, 59; 3:0 – Саванье, 75.
Голы: 1:0 – Бла, 14; 1:1 – Трауко, 22; 2:1 – Луза, 26; 2:2 – Буанга, 34; 2:3 – Буанга, 67.
Голы: 1:0 – Пайе, 18 (с пенальти); 2:0 – Пайе, 39; 2:1 – Дембеле, 59.
Удаление: Альваро, 64 – нет.
Источник: Бомбардир.ру