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«Марсель» обыграл «Лион», «Нант» проиграл «Сент-Этьену» и другие результаты

11 ноября 2019, 01:15

Завершились матчи воскресной программы 13-го тура Лиги 1.

В центральной встрече игрового дня «Марсель» одержал победу над «Лионом» со счетом 2:1. «Нант» проиграл «Сент-Этьену» – 2:3.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

Ренн – Амьен – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гирасси, 35; 1:1 – Юну, 39; 2:1 – Ньянг, 62; 3:1 – Рафинья, 79 (с пенальти).

Монпелье – Тулуза – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лаборде, 43; 2:0 – Ле Таллек, 59; 3:0 – Саванье, 75.

Нант – Сент-Этьен – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Бла, 14; 1:1 – Трауко, 22; 2:1 – Луза, 26; 2:2 – Буанга, 34; 2:3 – Буанга, 67.

Марсель – Лион – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пайе, 18 (с пенальти); 2:0 – Пайе, 39; 2:1 – Дембеле, 59.

Удаление: Альваро, 64 – нет.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Марсель Лион Ренн Амьен Монпелье Тулуза Нант Сент-Этьен
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