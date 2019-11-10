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Марсель - Лион

10.11.2019, Воскресенье, 23:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 13 тур Марсель - Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
36 тур
12 мая, воскресенье 22:00 Марсель 0:3 Лион
6 тур
23 сентября, воскресенье 22:00 Лион 4:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
18 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:3 Лион
18 тур
17 декабря, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
31 января, вторник 23:05 Марсель 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Марсель
5 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Марсель 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
24 января, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лион
11 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Марсель 4:2 Лион
18 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Лион 2:2 Марсель
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
15 января, среда 23:55 Лион 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Лион 0:0 Марсель
10 тур
28 ноября, среда 23:59 Марсель 1:4 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
Финал
14 апреля, суббота 22:45 Лион 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 23:59 Марсель 2:2 Лион
6 тур
18 сентября, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
8 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:2 Марсель
18 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 5:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Марсель 1:3 Лион
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Марсель
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
28 января, среда 22:45 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 3:1 Лион
14 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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    Рейтинг: +261

    Ушат Помоев 10 ноября 2019, 23:52

    Ведут в счете все потому что стёкла били))

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