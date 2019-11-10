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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 10 ноября 2019
Марсель
10.11.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Лион
18'
Д. Пайет (П)
39'
Д. Пайет
59'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
Желтая карточка
В. Ронжье
82'
Красная карточка
А. Гонсалес
64'
59'
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Б. Траоре
Желтая карточка
А. Гонсалес
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Лопес
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Пайет
18'
Желтая карточка
Б. Сарр
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Амави
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
20
Лопес
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
9
Бенедетто
4-1-2-2-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
2
Андерсен
99
Коне
64
Денайе
23
Мендес
10
Ауа
11
Рен-Аделед
11
Траоре
70
Корне
9
Дембеле
Остались в запасе
Марсель
Лион
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Марсель - Лион
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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