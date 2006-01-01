Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    «Амьен» подаст в суд из-за досрочного завершения Лиги 1. Клуб оценил ущерб в 40-50 миллионов

    Президент «Амьена» Бернар Жоаннен заявил, что клуб будет судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) из-за вылета по причине досрочного завершения Лиги 1.

    «Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость», – сказал Жоаннен.

    Президент также отметил, что оценивает ущерб в 40-50 миллионов евро.

    • Амьенцы финишировали в Лиге 1 на 19 месте.

    «Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76620
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru