«Амьен» подаст в суд из-за досрочного завершения Лиги 1. Клуб оценил ущерб в 40-50 миллионов

Президент «Амьена» Бернар Жоаннен заявил, что клуб будет судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) из-за вылета по причине досрочного завершения Лиги 1.

«Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость», – сказал Жоаннен.

Президент также отметил, что оценивает ущерб в 40-50 миллионов евро.

Амьенцы финишировали в Лиге 1 на 19 месте.

«Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2