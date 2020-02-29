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Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом», «Монпелье» разгромил «Страсбур» и другие результаты

29 февраля 2020, 23:57

Александр Головин вышел в основе «Монако» на матч против «Реймса», его команда сыграла вничью. В таблице клуб Роберта Морено остался на шестой строчке.

В другой встрече «Монпелье» разгромил соперника. «Ренн», «Метц», «Анжер» добились гостевых побед.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

Монако – Реймс – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 31 (с пенальти); 1:1 – Камара, 58.

Амьен – Метц – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Булайя, 26.

Брест – Анжер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Баокен, 43.

Монпелье – Страсбур – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Саванье, 57 (с пенальти); 2:0 – Лабордк, 62; 3:0 – Саванье, 65.

Тулуза – Ренн – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Буриго, 3; 0:2 – Мауасса, 82.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Реймс Амьен Метц Брест Анжер Монпелье Страсбур Тулуза Ренн
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