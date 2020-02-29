Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом», «Монпелье» разгромил «Страсбур» и другие результаты

Александр Головин вышел в основе «Монако» на матч против «Реймса», его команда сыграла вничью. В таблице клуб Роберта Морено остался на шестой строчке.
В другой встрече «Монпелье» разгромил соперника. «Ренн», «Метц», «Анжер» добились гостевых побед.
Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур
Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 31 (с пенальти); 1:1 – Камара, 58.
Гол: 0:1 – Булайя, 26.
Гол: 0:1 – Баокен, 43.
Монпелье – Страсбур – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Саванье, 57 (с пенальти); 2:0 – Лабордк, 62; 3:0 – Саванье, 65.
Голы: 0:1 – Буриго, 3; 0:2 – Мауасса, 82.
Источник: Бомбардир.ру