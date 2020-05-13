Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    La Parisien: чемпионат Франции завершили по итогам 28 туров, чтобы оставить «Лион» без еврокубков

    Результаты досрочно завершенного чемпионата Франции были зафиксированы по итогам 28 туров, а не 27, чтобы не допустить «Лион» в еврокубки.

    После 27 туров «Лион» занимал пятое место и квалифицировался в Лигу Европы, по результатам же 28 туров клуб опустился на седьмое место и лишился участия турнире. По информации la Parisien, против такого решения выступили только «Амьен», «Лилль» и «Нант», предлагавшие признать окончательные результаты по итогам первого круга. Остальные клубы решили зафиксировать таблицу по итогам 28 туров, несмотря на то, что один матч этого тура – «ПСЖ»«Страсбур» – не был сыгран.

    Утверждается, что такое решение было принято из-за конфликта с президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Оласом. Он, в частности, критиковал модель «ПСЖ», которую построили катарские боссы столичного клуба.

    • О досрочном окончании Лиги 1 было объявлено 30 апреля.
    • «Лион» впервые с 1997 года не попал в еврокубки.
    • Клуб намерен судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции.

    Источник: La Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru