La Parisien: чемпионат Франции завершили по итогам 28 туров, чтобы оставить «Лион» без еврокубков

Результаты досрочно завершенного чемпионата Франции были зафиксированы по итогам 28 туров, а не 27, чтобы не допустить «Лион» в еврокубки.

После 27 туров «Лион» занимал пятое место и квалифицировался в Лигу Европы, по результатам же 28 туров клуб опустился на седьмое место и лишился участия турнире. По информации la Parisien, против такого решения выступили только «Амьен», «Лилль» и «Нант», предлагавшие признать окончательные результаты по итогам первого круга. Остальные клубы решили зафиксировать таблицу по итогам 28 туров, несмотря на то, что один матч этого тура – «ПСЖ» – «Страсбур» – не был сыгран.

Утверждается, что такое решение было принято из-за конфликта с президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Оласом. Он, в частности, критиковал модель «ПСЖ», которую построили катарские боссы столичного клуба.