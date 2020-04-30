«Лион» может подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции из-за досрочного завершения сезона

«Лион» может обжаловать решение о досрочном завершении сезона в Лиге 1.

В клубе уверены, что правительство Франции не вынуждало закончить чемпионат прямо сейчас, поэтому непонятна спешка в этом вопросе.

В «Лионе» считают, что сезон, возможно, удастся доиграть в июле или августе в формате плей-офф.

Учитывая вышеописанное, клуб заявил, что оставляет за собой право подать в суд на Профессиональную футбольную лигу, поскольку их убытки от досрочного завершения сезона исчисляются десятками миллионов евро.

«Лион» финишировал седьмым в Лиге 1 и впервые с 1997 года не попал в еврокубки.