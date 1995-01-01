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    Головин – о матче с «Амьеном»: «Показали, что у «Монако» есть характер и стремление победить в любой ситуации»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал исход матча 24-го тура Лиги 1 против «Амьена».

    • Монегаски проигрывали до 85-й минуты, но за оставшееся время дважды забили и одержали волевую победу.
    • Головин провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

    «Самое главное, что набрали три очка. Было непросто, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Показали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа», – сказал Головин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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