Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Головин – о матче с «Амьеном»: «Показали, что у «Монако» есть характер и стремление победить в любой ситуации»

Головин – о матче с «Амьеном»: «Показали, что у «Монако» есть характер и стремление победить в любой ситуации»

9 февраля 2020, 10:34
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал исход матча 24-го тура Лиги 1 против «Амьена».

  • Монегаски проигрывали до 85-й минуты, но за оставшееся время дважды забили и одержали волевую победу.
  • Головин провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

«Самое главное, что набрали три очка. Было непросто, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Показали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа», – сказал Головин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Амьен Монако Головин Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
knikos
1581256894
Смотрел матч ...ну это вообще никуда не годится . Такие дуболомные команды надо выносить ...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+