Лига 1. «Монако» разгромил «Лилль», «ПСЖ» победил «Амьен»

Состоялись матчи 19-го тура Лиги 1.

«Монако» разгромил «Лилль» со счетом 5:1. Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

В параллельном матче «ПСЖ» победил «Амьен» – 4:1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

Монако – Лилль – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Осимен, 13; 1:1 – Мартинш, 23; 2:1 – Кейта, 29; 3:1 – Бен Йеддер, 53; 4:1 – Бен Йеддер, 65; 5:1 – Глик, 90.

ПСЖ – Амьен – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 10; 2:0 – Неймар, 46; 3:0 – Мбаппе, 65; 4:0 – Икарди, 84; 4:1 – Мендоза, 70.

Турнирная таблица Лиги 1