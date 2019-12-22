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Лига 1. «Монако» разгромил «Лилль», «ПСЖ» победил «Амьен»

22 декабря 2019, 00:37
7

Состоялись матчи 19-го тура Лиги 1.

«Монако» разгромил «Лилль» со счетом 5:1. Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

В параллельном матче «ПСЖ» победил «Амьен» – 4:1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

Монако – Лилль – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Осимен, 13; 1:1 – Мартинш, 23; 2:1 – Кейта, 29; 3:1 – Бен Йеддер, 53; 4:1 – Бен Йеддер, 65; 5:1 – Глик, 90.

ПСЖ – Амьен – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 10; 2:0 – Неймар, 46; 3:0 – Мбаппе, 65; 4:0 – Икарди, 84; 4:1 – Мендоза, 70.

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Монако Лилль Амьен ПСЖ
Комментарии (7)
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diemens74
1576964602
У Монако ещё и вратаря удалили
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bset
1576964782
Монако без красных не может)
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bset
1576964901
Кстати, кто знает, почему все матчи в одно время игрались? Не последние туры же.
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portero
1577194396
Вот после встречи нового года и посмотрим, две игры между ними, хорошая спарочка для проверки Монако.
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