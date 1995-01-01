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    Лига 1. «Монако» разгромил «Лилль», «ПСЖ» победил «Амьен»

    Состоялись матчи 19-го тура Лиги 1.

    «Монако» разгромил «Лилль» со счетом 5:1. Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

    В параллельном матче «ПСЖ» победил «Амьен» – 4:1.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

    Монако – Лилль – 5:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Осимен, 13; 1:1 – Мартинш, 23; 2:1 – Кейта, 29; 3:1 – Бен Йеддер, 53; 4:1 – Бен Йеддер, 65; 5:1 – Глик, 90.

    ПСЖ – Амьен – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 10; 2:0 – Неймар, 46; 3:0 – Мбаппе, 65; 4:0 – Икарди, 84; 4:1 – Мендоза, 70.

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13201

      bset 27 минут назад

      Кстати, кто знает, почему все матчи в одно время игрались? Не последние туры же.

      0
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      Рейтинг: +13201

      bset 29 минут назад

      Монако без красных не может)

      0
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      Рейтинг: +397

      diemens74 32 минуты назад

      У Монако ещё и вратаря удалили

      0
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      Рейтинг: +7285

      Вомбат > diemens74 12 минут назад

      Сегодня судья был благожелателен к монегаскам. В ворота Монако не был поставлен 100% пенальти, после чего через 8 секунд был забит четвертый гол (кстати, при участи Головина).

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