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Материалы

Монако - Лилль

21.12.2019, Суббота, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 19 тур Монако - Лилль
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
17 декабря, вторник 23:05 Монако 0:3 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
15 марта, пятница 22:45 Лилль 0:1 Монако
2 тур
18 августа, суббота 21:00 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
16 марта, пятница 22:45 Монако 2:1 Лилль
7 тур
22 сентября, пятница 21:45 Лилль 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монако 4:0 Лилль
4 тур
10 сентября, суббота 21:00 Лилль 1:4 Монако
Франция. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
4 апреля, вторник 22:00 Монако 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 4:1 Монако
2 тур
14 августа, пятница 21:30 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
24 января, суббота 19:00 Лилль 0:1 Монако
4 тур
30 августа, суббота 19:00 Монако 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Монако 1:1 Лилль
12 тур
3 ноября, воскресенье 23:59 Лилль 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Монако 1:0 Лилль
14 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Лилль 4:0 Монако
17 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Монако
7 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 22:00 Монако 0:0 Лилль
6 тур
29 августа, среда 22:30 Лилль 0:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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