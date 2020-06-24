Журналист Скира: «Ювентус» ведет переговоры по трансферу 17-летнего защитника «Амьена» Бикиена

«Ювентус» намерен приобрести защитника «Амьена» Феликса Бикиена, пишет журналист Николо Скира.
«Переговоры находятся в продвинутой стадии. Для Бикиена готов трехлетний контракт», – сообщил инсайдер.
Бикиен родился в 2003 году. Футболист никогда не играл за первую команду «Амьена» – он числится в команде U19. Также защитник заигран за сборную Франции U17. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
- «Амьен» финишировал в досчроно завершенном сезоне Лиги 1 19-е место и покинул высший дивизион.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.