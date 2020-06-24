Журналист Скира: «Ювентус» ведет переговоры по трансферу 17-летнего защитника «Амьена» Бикиена

«Ювентус» намерен приобрести защитника «Амьена» Феликса Бикиена, пишет журналист Николо Скира.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии. Для Бикиена готов трехлетний контракт», – сообщил инсайдер.

Бикиен родился в 2003 году. Футболист никогда не играл за первую команду «Амьена» – он числится в команде U19. Также защитник заигран за сборную Франции U17. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.