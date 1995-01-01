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    Журналист Скира: «Ювентус» ведет переговоры по трансферу 17-летнего защитника «Амьена» Бикиена

    «Ювентус» намерен приобрести защитника «Амьена» Феликса Бикиена, пишет журналист Николо Скира.

    «Переговоры находятся в продвинутой стадии. Для Бикиена готов трехлетний контракт», – сообщил инсайдер.

    Бикиен родился в 2003 году. Футболист никогда не играл за первую команду «Амьена» – он числится в команде U19. Также защитник заигран за сборную Франции U17. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    • «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • «Амьен» финишировал в досчроно завершенном сезоне Лиги 1 19-е место и покинул высший дивизион.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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