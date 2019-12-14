Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Анжером» и другие результаты 18-го тура

В субботу состоялись шесть матчей 18-го тура французской Лиги 1.
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 1:0 – Нгетт, 40; 1:1 – Радоньич, 70.
Голы: 0:1 – Кадис, 19; 1:1 – Конате, 28.
Гол: 0:1 – Луза, 28.
Гол: 0:1 – Уден, 9.
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В субботу состоялись шесть матчей 18-го тура французской Лиги 1.
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 1:0 – Нгетт, 40; 1:1 – Радоньич, 70.
Голы: 0:1 – Кадис, 19; 1:1 – Конате, 28.
Гол: 0:1 – Луза, 28.
Гол: 0:1 – Уден, 9.