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    Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Анжером» и другие результаты 18-го тура

    В субботу состоялись шесть матчей 18-го тура французской Лиги 1.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Метц – Марсель – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нгетт, 40; 1:1 – Радоньич, 70.

    Амьен – Дижон – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кадис, 19; 1:1 – Конате, 28.

    Анжер – Монако – 0:0 (0:0)

    Брест – Ницца – 0:0 (0:0)

    Ним – Нант – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Луза, 28.

    Тулуза – Реймс – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Уден, 9.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    14.12.2019 23:55
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