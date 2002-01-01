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    Президент «Амьена» – о досрочном вылете из Лиги 1: «Спортивная честность больше не в почете»

    Президент «Амьена» Бернар Жоаненн возмущен досрочным завершении сезона во Франции, из-за которого клуб вылетел в Лигу 2.

    «Это несправедливо, потому что у «Амьену» не оставили шанса бороться до конца за сохранения места в Лиге 1. Спортивная честность больше не в почете.

    Я буду отстаивать права клуба вместе со своей командой, потому что я полагаю, что этим решением они были нарушены. Мы оставляем за собой право обратиться в суд.

    Есть 19 матчей первого круга, должны быть и 19 игр второго. Еще 30 очков должны быть разыграны.

    Не могу оспаривать решение президента Франции, который в первую очередь думает о здоровье граждан. Я уважаю его. С чем я не согласен, так это с недостатком человечности и несправедливостью решения Профессиональной лиги.

    В баскетболе, гандболе или регби никто не вылетел», – заявил Жоаненн.

    • «Амьен» занял 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.
    • Клуб отстал от идущего 18-м «Нима» на четыре очка.
    • «Лион» и «Тулуза» тоже намерены обжаловать решение о распределении мест в Лиге 1.

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии2
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      KLIM777 1 час назад

      сам себе противоречит))

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      Рейтинг: +1812

      giluxa1963 2 часа назад

      просто обнулить все чемпионаты

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