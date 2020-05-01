Президент «Амьена» – о досрочном вылете из Лиги 1: «Спортивная честность больше не в почете»

Президент «Амьена» Бернар Жоаненн возмущен досрочным завершении сезона во Франции, из-за которого клуб вылетел в Лигу 2.

«Это несправедливо, потому что у «Амьену» не оставили шанса бороться до конца за сохранения места в Лиге 1. Спортивная честность больше не в почете.

Я буду отстаивать права клуба вместе со своей командой, потому что я полагаю, что этим решением они были нарушены. Мы оставляем за собой право обратиться в суд.

Есть 19 матчей первого круга, должны быть и 19 игр второго. Еще 30 очков должны быть разыграны.

Не могу оспаривать решение президента Франции, который в первую очередь думает о здоровье граждан. Я уважаю его. С чем я не согласен, так это с недостатком человечности и несправедливостью решения Профессиональной лиги.

В баскетболе, гандболе или регби никто не вылетел», – заявил Жоаненн.