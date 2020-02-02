Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену; «Лилль» победил «Страсбур» и другие результаты

«Монако» потерпел очередное поражение. В меньшинстве команда уступила «Ниму», а российский полузащитник Александр Головин вышел на замену во втором тайме.

В другой встрече «Лилль» победил в гостях «Страсбур», уступая по ходу матча. «Амьен» и «Тулуза» не смогли отправить мяч в ворота друг друга.

Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

Ним – Монако – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 13; 1:1 – Мигель, 27; 2:1 – Филиппото, 62; 3:1 – Мартинес, 79.

Удаления: нет – Бакайоко, 32; Мартиньш, 32.

Амьен – Тулуза – 0:0

Анжер – Реймс – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Алиуи, 7; 1:1 – Туре, 38 (с пенальти); 1:2 – Абдельхамид, 62; 1:3 – Сантамария, 74; 1:4 – Диа, 75.

Дижон – Брест – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бальде, 3; 2:0 – Бальде, 20; 3:0 – Мавидиди, 77.

Страсбур – Лилль – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Томассон, 12; 1:1 – Габриэль, 65; 1:2 – Осимхен, 80 (с пенальти).

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