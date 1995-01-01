Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену; «Лилль» победил «Страсбур» и другие результаты

    «Монако» потерпел очередное поражение. В меньшинстве команда уступила «Ниму», а российский полузащитник Александр Головин вышел на замену во втором тайме.

    В другой встрече «Лилль» победил в гостях «Страсбур», уступая по ходу матча. «Амьен» и «Тулуза» не смогли отправить мяч в ворота друг друга.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

    Ним – Монако – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 13; 1:1 – Мигель, 27; 2:1 – Филиппото, 62; 3:1 – Мартинес, 79.

    Удаления: нет – Бакайоко, 32; Мартиньш, 32.

    Амьен – Тулуза – 0:0

    Анжер – Реймс – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Алиуи, 7; 1:1 – Туре, 38 (с пенальти); 1:2 – Абдельхамид, 62; 1:3 – Сантамария, 74; 1:4 – Диа, 75.

    Дижон – Брест – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бальде, 3; 2:0 – Бальде, 20; 3:0 – Мавидиди, 77.

    Страсбур – Лилль – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Томассон, 12; 1:1 – Габриэль, 65; 1:2 – Осимхен, 80 (с пенальти).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75312
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru