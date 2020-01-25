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    Лига 1. «Монако» с Головиным в основе проиграл дома «Страсбуру», «Монпелье» победил «Дижон» и другие результаты

    «Монако» дома проиграл в рамках Лиги 1 «Страсбуру». Полузащитник Александр Головин провел весь матч. Команда Роберта Морено опустилась на 12-е место.

    В другой встрече «Монпелье» справился с «Дижоном». Три очка позволили команде подняться в зону еврокубков.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

    Монако – Страсбур – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ажорк, 40; 0:2 – Томассон, 66; 0:3 – Митрович, 74; 1:3 – Йоветич, 86.

    Брест – Амьен – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Менди, 51; 1:1 – Гирасси, 58 (с пенальти); 2:1 – Кардона, 83.

    Монпелье – Дижон – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Молле, 56; 2:0 – Делор, 63; 2:1 – Бальде, 76.

    Удаления: нет – Шер, 54 (вторая ж.к.).

    Реймс – Метц – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Диалло, 3.

    Сент-Этьен – Ним – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Хазри, 3; 2:0 – Хазри, 34 (с пенальти); 2:1 – Ферхат, 45.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2020 23:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +846

      Hektor 84 17 минут назад

      Уходить ему надо оттуда

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      Рейтинг: +7346

      Вомбат 45 минут назад

      Головин в роли опорника - грустное зрелище. Хотя большинство игроков Монако при новом тренере играет еще хуже, чем он.

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