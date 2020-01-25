Лига 1. «Монако» с Головиным в основе проиграл дома «Страсбуру», «Монпелье» победил «Дижон» и другие результаты

«Монако» дома проиграл в рамках Лиги 1 «Страсбуру». Полузащитник Александр Головин провел весь матч. Команда Роберта Морено опустилась на 12-е место.
В другой встрече «Монпелье» справился с «Дижоном». Три очка позволили команде подняться в зону еврокубков.
Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур
Голы: 0:1 – Ажорк, 40; 0:2 – Томассон, 66; 0:3 – Митрович, 74; 1:3 – Йоветич, 86.
Голы: 1:0 – Менди, 51; 1:1 – Гирасси, 58 (с пенальти); 2:1 – Кардона, 83.
Голы: 1:0 – Молле, 56; 2:0 – Делор, 63; 2:1 – Бальде, 76.
Удаления: нет – Шер, 54 (вторая ж.к.).
Гол: 0:1 – Диалло, 3.
Голы: 1:0 – Хазри, 3; 2:0 – Хазри, 34 (с пенальти); 2:1 – Ферхат, 45.
Источник: Бомбардир.ру