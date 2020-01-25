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  • Лига 1. «Монако» с Головиным в основе проиграл дома «Страсбуру», «Монпелье» победил «Дижон» и другие результаты

Лига 1. «Монако» с Головиным в основе проиграл дома «Страсбуру», «Монпелье» победил «Дижон» и другие результаты

25 января 2020, 23:58
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«Монако» дома проиграл в рамках Лиги 1 «Страсбуру». Полузащитник Александр Головин провел весь матч. Команда Роберта Морено опустилась на 12-е место.

В другой встрече «Монпелье» справился с «Дижоном». Три очка позволили команде подняться в зону еврокубков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Монако – Страсбур – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ажорк, 40; 0:2 – Томассон, 66; 0:3 – Митрович, 74; 1:3 – Йоветич, 86.

Брест – Амьен – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Менди, 51; 1:1 – Гирасси, 58 (с пенальти); 2:1 – Кардона, 83.

Монпелье – Дижон – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Молле, 56; 2:0 – Делор, 63; 2:1 – Бальде, 76.

Удаления: нет – Шер, 54 (вторая ж.к.).

Реймс – Метц – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Диалло, 3.

Сент-Этьен – Ним – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Хазри, 3; 2:0 – Хазри, 34 (с пенальти); 2:1 – Ферхат, 45.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Брест Амьен Монако Страсбур Монпелье Дижон Реймс Метц Сент-Этьен Ним
Комментарии (3)
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Вомбат
1579988643
Головин в роли опорника - грустное зрелище. Хотя большинство игроков Монако при новом тренере играет еще хуже, чем он.
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Hektor 84
1579990313
Уходить ему надо оттуда
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Garrincha58
1580018069
ау господин Слуцкий.... -топ клуб МОНАКО с топ Головиным опять прос...ли матч
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