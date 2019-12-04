Матч Лиги 1 «Амьен» – «Реймс» отменен из-за тумана

Матч 16-го тура Лига 1 между «Амьеном» и «Реймсом» был отменен.
Причиной соответствующего решения стал сильный туман, опустившийся над «Стаде де ла Ликорном» в Амьене. По информации источника, встреча может быть перенесена на 15 января 2020 года.
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- «Амьен» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 16 очков.
- «Реймс» (21 очко) расположился на 11-й строчке.
Источник: твиттер Actu Foot
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