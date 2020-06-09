Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1

Государственный совет Франции отменил решение Лиги 1 о вылете «Амьена» и «Тулузы» по итогам досрочно завершенного сезона национального чемпионата.
Согласно решению инстанции, сезон доигран не будет, но «Тулуза» и «Амьен» сохранят свое место в высшем дивизионе.
- Государственный совет Франции – высшая судебная инстанция по административным делам.
- Президент «Амьена» Бернар Жоаннен ранее заявил, что клуб будет судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) из-за вылета по причине досрочного завершения Лиги 1.
«Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2
Источник: сайт Государственного совета Франции