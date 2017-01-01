Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1

    Государственный совет Франции отменил решение Лиги 1 о вылете «Амьена» и «Тулузы» по итогам досрочно завершенного сезона национального чемпионата.

    Согласно решению инстанции, сезон доигран не будет, но «Тулуза» и «Амьен» сохранят свое место в высшем дивизионе.

    • Государственный совет Франции – высшая судебная инстанция по административным делам.
    • Президент «Амьена» Бернар Жоаннен ранее заявил, что клуб будет судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) из-за вылета по причине досрочного завершения Лиги 1.

    «Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2

    Источник: сайт Государственного совета Франции

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76880
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru