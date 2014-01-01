Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
2
7
12
6
3
3
0
6
3
3
12
6
3
1
2
3
5
-2
10
6
2
4
0
6
1
5
10
6
3
1
2
11
5
6
10
6
2
3
1
6
5
1
9
6
2
3
1
6
1
5
9
6
2
3
1
10
5
5
9
6
2
3
1
10
10
0
9
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
4
1
5
6
-1
7
6
1
3
2
4
7
-3
6
6
1
3
2
2
5
-3
6
6
1
2
3
4
6
-2
5
6
1
2
3
4
8
-4
5
6
1
2
3
3
6
-3
5
6
1
2
3
5
11
-6
5
6
1
1
4
3
9
-6
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
4
2
1
1
6
1
5
7
3
1
2
0
6
1
5
5
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
3
1
1
1
5
8
-3
4
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
1
3
-2
3
4
1
0
3
3
6
-3
3
3
0
3
0
1
1
0
3
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
0
5
-5
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
1
0
2
0
2
7
4
1
3
0
3
0
3
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
3
0
3
5
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
2
0
3
2
1
5
4
1
1
2
6
6
0
4
3
1
1
1
4
4
0
4
2
1
0
1
5
4
1
3
4
1
0
3
3
5
-2
3
3
0
2
1
1
5
-4
2
2
0
2
0
0
0
0
2
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире