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Франция. Третья лига
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Кан
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€ 350 тыс
Кан - новости команды
Кан
Франция. Третья лига
Стадион:
Мишель д'Орнано
Сайт:
http://www.smcaen.fr
Тренер:
Фабьен Меркадаль
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фото
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Мбаппе не смог стать акционером родного клуба
2024.11.01 17:54
1
Экс-игрок сборной Франции рассказал о депрессии во время жизни в России
2024.10.14 04:48
3
Мбаппе стал владельцем футбольного клуба
2024.07.31 18:40
1
Мбаппе купит футбольный клуб за 20 миллионов
2024.07.30 09:53
3
Семья Мбаппе близка к покупке клуба из Лиги 2
2024.07.12 14:50
7
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира французской Лиги 2
2024.06.05 01:25
4
Видео
Кузяев забил 3-й гол за «Гавр»
2024.01.07 17:39
9
Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»
2021.08.23 20:30
Фото
Официально: Бека-Бека стал игроком «Локомотива»
2021.08.23 19:39
10
Президент «Кана» – о переходе Бека-Бека в «Локо»: «Сумма трансфера – 6+1 миллионов»
2021.08.23 18:55
Видео
«Локомотив» анонсировал трансфер Бека-Бека кадрами из советского фильма «Формула любви»
2021.08.23 18:25
2
Goal: «Локомотив» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека. Сумма трансфера – 7 миллионов
2021.08.19 18:13
20
Журналист Танзи: Бека-Бека из Лиги 2 согласился на трансфер в «Локомотив»
2021.08.18 19:54
9
GFFN: Рангник прибыл во Францию, чтобы купить в «Локомотив» полузащитника «Кана» Бека-Бека
2021.08.11 07:14
4
Тренер «Кана» Дюпра: «Не буду плакать, оставлю это Неймару»
2021.02.11 14:27
2
Кубок Франции. Кен принес «ПСЖ» минимальную победу над клубом Лиги 2 «Кан»
2021.02.11 01:00
Фото
«Второй российский игрок после Мостового»: «Кан» представил Молчана
2020.10.03 13:19
2
Фото
Защитник «Енисея» Молчан перешел во французский «Кан» за 1 миллион рублей
2020.09.28 11:33
33
Лига 1. «Монако» проиграл «Ницце» и финишировал в двух очках от зоны стыков, «Кан» вылетел
2019.05.24 23:59
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты
2019.05.19 00:45
2
«Монако» не побеждает в семи матчах подряд. Отрыв от зоны вылета – два очка
2019.05.11 23:05
1
Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму» и остался на 17-м месте, «Кан» выиграл у «Реймса»
2019.05.11 22:54
3
Лига 1. «Ним» разгромил «Реймс», «Анжер» выиграл у «Бордо»
2019.05.04 22:54
Лига 1. «Лилль» разгромил «Ним» и другие результаты
2019.04.28 17:56
1
Лига 1. «Страсбур» и «Генгам» забили 6 мячей, «Марсель» обыграл «Ним» и другие результаты
2019.04.13 22:54
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