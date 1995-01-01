Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты

    «ПСЖ» со счетом 4:0 обыграл «Дижон» в предпоследнем туре чемпионата Франции.

    Голы на счету полузащитника Анхеля Ди Марии, нападающий Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе (дубль).

    Команда Томаса Тухеля в апреле досрочно выиграла чемпионат.

    По итогам сезона парижане и «Лилль» получили прямые путевки в Лигу Европы, «Лион» вышел в квалификационный раунд. В Лигу Европы вышли «Сент-Этьен» (4-е место) и победитель Кубка Франции «Ренн». «Страсбур» благодаря победе в Кубке Лиги вышел во второй отборочный раунд.

    «Монако» благодаря ассисту и голу Александра Головина обыграл «Амьен». Команда Леонарду Жардима обезопасилась от прямого вылета в Лигу 2.

    Франция. Лига 1. 37-й тур

    ПСЖ – Дижон – 4:0 (3:0)

    Бордо – Реймс – 0:1 (0:1)

    Генгам – Ним – 2:2 (2:0)

    Лилль – Анжер – 5:0 (2:0)

    Лион – Кан – 4:0 (1:0)

    Монако – Амьен – 2:0 (1:0)

    Сент-Этьен – Ницца – 3:0 (1:0)

    Тулуза – Марсель – 2:5 (1:1)

    Страсбур – Ренн – 0:2 (0:1)

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70676
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru