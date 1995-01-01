Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты

«ПСЖ» со счетом 4:0 обыграл «Дижон» в предпоследнем туре чемпионата Франции.
Голы на счету полузащитника Анхеля Ди Марии, нападающий Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе (дубль).
Команда Томаса Тухеля в апреле досрочно выиграла чемпионат.
По итогам сезона парижане и «Лилль» получили прямые путевки в Лигу Европы, «Лион» вышел в квалификационный раунд. В Лигу Европы вышли «Сент-Этьен» (4-е место) и победитель Кубка Франции «Ренн». «Страсбур» благодаря победе в Кубке Лиги вышел во второй отборочный раунд.
«Монако» благодаря ассисту и голу Александра Головина обыграл «Амьен». Команда Леонарду Жардима обезопасилась от прямого вылета в Лигу 2.
Франция. Лига 1. 37-й тур
Сент-Этьен – Ницца – 3:0 (1:0)