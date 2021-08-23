Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о «Локомотиве» перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре [с «Краснодаром»].
Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче», – сказал 20-летний француз.
- Бека-Бека перешел в «Локомотива» из «Кана» за 6 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов.
- Полузащитник заключил с новым клубом контракт на пять сезонов.
- Он будет выступать за московскую команду под 8-м номером.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»