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    Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»

    Новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал свой переход в московский клуб.

    «Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о «Локомотиве» перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре [с «Краснодаром»].

    Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче», – сказал 20-летний француз.

    • Бека-Бека перешел в «Локомотива» из «Кана» за 6 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов.
    • Полузащитник заключил с новым клубом контракт на пять сезонов.
    • Он будет выступать за московскую команду под 8-м номером.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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