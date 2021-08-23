Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о «Локомотиве» перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре [с «Краснодаром»].

Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче», – сказал 20-летний француз.