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    Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму» и остался на 17-м месте, «Кан» выиграл у «Реймса»

    «Монако» в гостях проиграл «Ниму» в матче 36-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 0:1.

    «Монако» с 33 очками занимает 17-е место в таблице. «Ним» с 52 очками идет восьмым. Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 41-й минуте он получил желтую карточку.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

    Амьен – Тулуза – 0:0

    Кан – Реймс – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Нинга, 14; 1:1 – Думбия, 37; 2:1 – Фажр, 40; 3:1 – Гильбер, 45; 3:2 – Дзенелли (с пенальти), 82.

    Дижон – Страсбур – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тавареш (с пенальти), 40; 1:1 – Ахорке, 68; 2:1 – Лойодис, 90+4.

    Ницца – Нант – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мутуссами, 29; 1:1 – Сарр, 55.

    Нереализованный пенальти: Атал, 90+5 – нет.

    Ним – Монако – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рипар, 9.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2019 22:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 11 мая 2019, 23:45

      В стыки Монако попадет неизбежно, а значит появился реальный шанс вылететь. А Головин, ну что Головин? Он и в Лиг Эн мягко говоря в игре не прогрессировал. Боюсь, что мы скоро увидим уровень его деградации, когда он будет играть за сборную. А в Лиг Де он вообще увянет, так что даже Черчесов не будет его вызывать. Валить бы ему надо, но Монако его в аренду не отдаст, а покупать его никто кроме китайцев не будет.

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      Рейтинг: +381

      Portoz 11 мая 2019, 23:29

      давай в пердив

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      Рейтинг: +588

      Sergil 11 мая 2019, 22:55

      Головин теперь понимает, что он попал в команду своего уровня -)

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