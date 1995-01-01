Защитник «Енисея» Молчан перешел во французский «Кан» за 1 миллион рублей

Любишь Секс, но его всегда мало. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй=====>>> https://jump.wtf/39izMC6
«Енисей» объявил о переходе центрального защитника Владислава Молчана в «Кан».
Французский клуб купил футболиста за 1 миллион рублей.
30 процентов от суммы сделки, то есть 300 тысяч, получит бывший клуб игрока «Зенит».
- Молчану неделю назад исполнилось 20 лет.
- За «Енисей» он провел три матча.
- Рыночная стоимость россиянина – 225 тысяч евро.