Защитник «Енисея» Молчан перешел во французский «Кан» за 1 миллион рублей

«Енисей» объявил о переходе центрального защитника Владислава Молчана в «Кан».

Французский клуб купил футболиста за 1 миллион рублей.

30 процентов от суммы сделки, то есть 300 тысяч, получит бывший клуб игрока «Зенит».

Молчану неделю назад исполнилось 20 лет.

За «Енисей» он провел три матча.

Рыночная стоимость россиянина – 225 тысяч евро.