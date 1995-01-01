Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Защитник «Енисея» Молчан перешел во французский «Кан» за 1 миллион рублей

    «Енисей» объявил о переходе центрального защитника Владислава Молчана в «Кан».

    Французский клуб купил футболиста за 1 миллион рублей.

    30 процентов от суммы сделки, то есть 300 тысяч, получит бывший клуб игрока «Зенит».

    • Молчану неделю назад исполнилось 20 лет.
    • За «Енисей» он провел три матча.
    • Рыночная стоимость россиянина – 225 тысяч евро.

    text

    Публикация от text (@fcenisey) 27 Сен 2020 в 11:10 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Енисея»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 1 минуту назад

      Любишь Секс, но его всегда мало. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй=====>>> https://jump.wtf/39izMC6

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Cromathaar 16 минут назад

      Хорошая команда, два сезона назад еще в Лиге 1 играла, а сейчас 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в Лиге 2. Интересно, в молодежку взяли или под основу все-таки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1419

      acor94 1 час назад

      А чего тогда продали в 20 раз дешевле?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11520

      Garrincha58 2 часа назад

      Эй хлопцы нет чтобы порадоваться что хоть кто то интересуется русскими игроками,а вы тут обсираете друг друга и поливаете грязью! Зачем?????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1915

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Зенит и тут прибыль извлек. Не то, что хрюндели убыточные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Avenger_93 2 часа назад

      Посмотрим, учитывая что Кан не самый сильный клуб, хоть и играет во второй лиге

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      99-й 3 часа назад

      2-я лига франции так то по-лучше будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Bagimir 3 часа назад

      Желаем успехов, будем переживать за него, здоровья и удачи, добавлю к Монако ещё и Кан)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10026

      Skull_Boy 3 часа назад

      Перейдет в болото через год и сдохнет на лавке

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11122

      KLIM777 > Skull_Boy 3 часа назад

      Смотри, чтобы из близких никто у тебя не сдох;)

      Пену вытри свою эпилепсическую.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10026

      Skull_Boy > KLIM777 2 часа назад

      Да лучше твои пусть сдохнут и ты вместе с ними до 10 колена и думай что пишешь никчемное тупое быдло и научись различать аллегории олигофренишка

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11122

      KLIM777 > Skull_Boy 2 часа назад

      Мне учиться не нужно. Я сразу вижу тупое говно, которое плавает в канализации и вылазит, когда пеной переполнилось.

      Заметь, как твой пукан подлетел, а ведь никто тебя за очко не тянул.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      Avenger_93 > Skull_Boy 2 часа назад

      Я всегда писал таким в ответ - если человек дебил, то это надолго

      PS и как доказали ученые .что самые глупые люди живут на севере и это так к слову

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10026

      Skull_Boy > KLIM777 2 часа назад

      Да все понятно ты еще недоразвитый молокосос и еще разок перед тем что-то писать подумай несколько раз клоун неотесанный и полемика закончена повторяюсь во второй раз, диагноз выявлен ты 100% дегенерат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11122

      KLIM777 > Avenger_93 2 часа назад

      Ахахахах еще оидн имбицил вскрылся. Иди географию изучай, валенок. Завтра придешь будешь сдавать расположение севера, юга, запада и востока.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11122

      KLIM777 > Skull_Boy 2 часа назад

      Ты думаешь перед тем, как что-либо писать? Ты подумал своей тыквой перед тем, чтобы написать такое про игрока или ты осел за собой не следишь и только другим тыкаешь, мальвина ты обосанная

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      Avenger_93 > KLIM777 2 часа назад

      Итог выражения прямо на лицо и конечно Питер не на севере расположен, ну просто ты круглолицый идиот и дальше не интересно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10026

      Skull_Boy > KLIM777 2 часа назад

      Недоразвитый учи русский язык и толкования абстрактов, и как показывает практика он не первый кто помрет, как игрок, дальше, а ты просто глупый сос, полемика закончена и смотри монитор не заблюй, чао

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11122

      KLIM777 > Skull_Boy 39 минут назад

      слился красиво. Не забудь калл после себя вытереть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11122

      KLIM777 > Avenger_93 38 минут назад

      уже не совсем. Молодец, знаешь.Садись на бутылку.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79385
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru