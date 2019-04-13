Лига 1. «Страсбур» и «Генгам» забили 6 мячей, «Марсель» обыграл «Ним» и другие результаты

А где заголовок про МОНАКО ГОЛОВИНА????????????
Матч 32-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Ним» закончился со счетом 2:1.
За гостей забили нападающий Валере Жермен и полузащитник Луис Густаво. В составе «Нима» отличился хавбек Тежи Саванье.
В последнем слоте игрового дня «Страсбур» и «Генгам» сыграли вничью 3:3.
Эти и другие результаты представлены ниже.
Франция. Лига 1. 32-й тур
Голы: 1:0 – Жермен, 72; 2:0 – Густаво, 73; 2:1 – Саванье, 82 (с пенальти).
Гол: 0:1 – Рен-Аделед, 61,
Голы: 0:1 – Тюрам, 37; 1:1 – Ажорж, 39; 1:2 – До, 63; 2:2 – Прсич, 69; 3:2 – Ажорж, 73; 3:3 – Сорбон, 87.