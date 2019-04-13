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    Лига 1. «Страсбур» и «Генгам» забили 6 мячей, «Марсель» обыграл «Ним» и другие результаты

    Матч 32-го тура чемпионата Франции «Марсель»«Ним» закончился со счетом 2:1.

    За гостей забили нападающий Валере Жермен и полузащитник Луис Густаво. В составе «Нима» отличился хавбек Тежи Саванье.

    В последнем слоте игрового дня «Страсбур» и «Генгам» сыграли вничью 3:3.

    Эти и другие результаты представлены ниже.

    Франция. Лига 1. 32-й тур

    Марсель – Ним – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жермен, 72; 2:0 – Густаво, 73; 2:1 – Саванье, 82 (с пенальти).

    Кан – Анжер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Рен-Аделед, 61,

    Монако – Реймс – 0:0

    Страсбур – Генгам – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тюрам, 37; 1:1 – Ажорж, 39; 1:2 – До, 63; 2:2 – Прсич, 69; 3:2 – Ажорж, 73; 3:3 – Сорбон, 87.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир

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    13.04.2019 22:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +974

      Axe111 41 минуту назад

      А где заголовок про МОНАКО ГОЛОВИНА????????????

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