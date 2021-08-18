Журналист Танзи: Бека-Бека из Лиги 2 согласился на трансфер в «Локомотив»

Полузащитник французского «Кана» (Лига 2) Алексис Бека-Бека согласен перейти в «Локомотив». Его уговаривал глава спортивного директора москвичей Ральф Рангник.
Россиянам осталось договориться с «Каном», переговоры идут в положительном ключе.
- 20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.
- Игрок стоит 800 тысяч евро.
- Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
Источник: твиттер Лоика Танзи
Французский журналист, работает на RMC Sport. Ранее сотрудничал с Goal, Eurosport. Аудитория - более 90 тысяч подписчиков.