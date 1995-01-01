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    Журналист Танзи: Бека-Бека из Лиги 2 согласился на трансфер в «Локомотив»

    Полузащитник французского «Кана» (Лига 2) Алексис Бека-Бека согласен перейти в «Локомотив». Его уговаривал глава спортивного директора москвичей Ральф Рангник.

    Россиянам осталось договориться с «Каном», переговоры идут в положительном ключе.

    • 20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро.
    • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Лоика Танзи

    Французский журналист, работает на RMC Sport. Ранее сотрудничал с Goal, Eurosport. Аудитория - более 90 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8518

      Cleaner 2 часа назад

      Вот отменят лимит и косяками в наш чемпионат потянутся Алексисы Бека-Беки из вторых дивизионов. Будут наши клубы еще лучше бабло отмывать. Золотая жила вырисовывается!!!

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      Рейтинг: +1546

      srg38 > Cleaner 49 минут назад

      вот-вот, херня какая-то

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      Рейтинг: +309

      iluha1907 > srg38 41 минуту назад

      Эх, сейчас бы радоваться всяким старперам на закате карьеры с бешеными зарплатами, а не молодым игрокам из молодежки Франции. А впринципе чего я хочу от сторонников лимита.

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      Рейтинг: +1546

      srg38 > iluha1907 25 минут назад

      Илюха, а сборной России что делать? Натурализировать этих "молодых из молодежки Франции"?

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