Goal: «Локомотив» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека. Сумма трансфера – 7 миллионов

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив».

По информации журналиста Goal Марка Мешенуа, стороны почти договорились о трансфере 20-летнего француза. «Локомотив» заплатит за него 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.

Сам игрок подпишет контракт сроком на пять лет.

20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.

Игрок стоит 800 тысяч евро.

Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.

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