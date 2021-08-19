Goal: «Локомотив» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека. Сумма трансфера – 7 миллионов

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив».
По информации журналиста Goal Марка Мешенуа, стороны почти договорились о трансфере 20-летнего француза. «Локомотив» заплатит за него 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.
Сам игрок подпишет контракт сроком на пять лет.
- 20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.
- Игрок стоит 800 тысяч евро.
- Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
Журналист Танзи: Бека-Бека из Лиги 2 согласился на трансфер в «Локомотив»
Источник: Goal