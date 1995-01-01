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    Goal: «Локомотив» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека. Сумма трансфера – 7 миллионов

    Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив».

    По информации журналиста Goal Марка Мешенуа, стороны почти договорились о трансфере 20-летнего француза. «Локомотив» заплатит за него 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.

    Сам игрок подпишет контракт сроком на пять лет.

    • 20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро.
    • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.

    Журналист Танзи: Бека-Бека из Лиги 2 согласился на трансфер в «Локомотив»

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6146

      Антибиотик 34 минуты назад

      Дороговато конечно, но за меньшие деньги в Россию никого не затащишь. Посмотрим, как говориться.

      0
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      Рейтинг: +3313

      Snek 1 час назад

      Стоит 800 к, платят 7кк, вот уровень РПЛ, игроки только за десятикратную переплату готовы идти.

      1
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      Рейтинг: +7200

      Сильвербой > Snek 52 минуты назад

      Игроку все равно сколько за него заплатит клуб, главное личный контракт! А то что при стоимости в 800к его покупают за 7кк, это уже говорит об уровне менеджеров как с одной так и с другой стороны! Варианта два: либо менеджеры Локо идиоты, либо "все в шоколаде". Правильный ответ выбери сам!

      0
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      Рейтинг: +476

      Nayturs 1 час назад

      Странный трансфер, игрок молодой, опыта мало, на что рассчитывает руководство? Что он заиграет и его продадут за 20 млн, через пару лет? Вероятность тут 50 на 50. Логичнее было бы оставить опытного Крыховяка, играя с ним за пару сезонов игроки из дубля бы быстро прогрессировали,да 7 млн остались бы

      1
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      Рейтинг: +2334

      Mister_Tomsk > Nayturs 1 час назад

      Поверь, 100% не промах, господин немец знает что делает, ну и никола умеет молодёжь раскрывать, тут выйграют все, 2 годика попылит, а там его выкупит какой нибудь условный эвертон или атланта.

      1
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      Рейтинг: +485

      Hoahin > Mister_Tomsk 1 час назад

      Условный Эвертон непонятную шляпу без игрового опыта покупать не будет. А вот заиграет ли 20 летний француз в РПЛ - тут как повезет.

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      Рейтинг: +1144

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Лишь бы Бяка-Бяка не подписали в итоге..

      2
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      Рейтинг: +13968

      Garrincha58 1 час назад

      7 лямов = 800 тыс.хорошая прибавка Кану

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