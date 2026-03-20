Известный болельщик «Зенита» признал, что в матче с махачкалинским «Динамо» пенальти не было

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал о диалоге с певцом Александром Розенбаумом по поводу пенальти в пользу «Зенита» во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Павел Кукуян назначил спорный пенальти в пользу «Зенита» в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

В итоге зенитовцы победили 1:0 и прошли в полуфинал Пути регионов, а «Динамо Мх» вылетело из FONBET Кубка России.

«Сразу после игры мне позвонил Розенбаум. Он был максимально корректен и честен. Он всегда за справедливость.

Он мне сказал: «Пенальти не было, Махачкала проиграла незаслуженно. Жаль, что судейство решило исход матча».

И здорово, что такие люди выражают поддержку нашему клубу», – заявил Гаджиев.