Обращение Мусаева к футболистам «Краснодара» после кубкового камбэка

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к игрокам своей команды после камбэка в кубковом противостоянии с ЦСКА.

Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы выиграли в Москве со счетом 3:1.

«Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0.

«Большая победа. Такой «Краснодар» мы должны видеть каждую игру. Есть хорошая динамика, нужно продолжать.

Сложно играть каждый раз на пределе своих возможностей, но я знаю, что мы можем это делать, у нас нет другого выхода.

За все неприятные слова, которые были сказаны после (прошлого) матча, мы ответили счетом на табло. Так и нужно продолжать», – сказал Мусаев в раздевалке после игры.