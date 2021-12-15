Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Отбор ЧМ-2022. Колумбия проиграла Перу, хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией

    В 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022 состоялись два заключительных матча.

    Колумбия дома уступила Перу, пропустив единственный гол на 85-й минуте.

    Венесуэла на своем поле разгромила Боливию благодаря хет-трику экс-форварда ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломона Рондона.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 15-й тур

    Колумбия – Перу – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Флорес, 85.

    Венесуэла – Боливия – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Рондон, 24; 2:0 – Рондон, 34; 2:1 – Миранда, 38; 3:1 – Мачис, 55; 4:1 – Рондон, 67.

    Удаление: нет – Хустиниано, 60.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru