Отбор ЧМ-2022. Колумбия проиграла Перу, хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией

В 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022 состоялись два заключительных матча.
Колумбия дома уступила Перу, пропустив единственный гол на 85-й минуте.
Венесуэла на своем поле разгромила Боливию благодаря хет-трику экс-форварда ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломона Рондона.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 15-й тур
Гол: 0:1 – Флорес, 85.
Венесуэла – Боливия – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Рондон, 24; 2:0 – Рондон, 34; 2:1 – Миранда, 38; 3:1 – Мачис, 55; 4:1 – Рондон, 67.
Удаление: нет – Хустиниано, 60.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»