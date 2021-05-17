Eurostavka: Гончаренко одобрил переход Рондона в «Краснодар»

Форвард ЦСКА Хосе Саломон Рондон, права на которого принадлежат «Далянь Ифань», может оказаться в «Краснодаре».
По информации Eurostavka, главный тренер краснодарской команды Виктор Гончаренко одобрил трансфер 31-летнего футболиста.
Сам венесуэлец готов остаться в РПЛ, однако «Краснодару» еще предстоит договориться с китайским клубом об условиях перехода.
- Гончаренко работал с Рондоном в ЦСКА с февраля по март этого года.
- В составе москвичей нападающий забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Источник: Eurostavka
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