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    Eurostavka: Гончаренко одобрил переход Рондона в «Краснодар»

    Форвард ЦСКА Хосе Саломон Рондон, права на которого принадлежат «Далянь Ифань», может оказаться в «Краснодаре».

    По информации Eurostavka, главный тренер краснодарской команды Виктор Гончаренко одобрил трансфер 31-летнего футболиста.

    Сам венесуэлец готов остаться в РПЛ, однако «Краснодару» еще предстоит договориться с китайским клубом об условиях перехода.

    • Гончаренко работал с Рондоном в ЦСКА с февраля по март этого года.
    • В составе москвичей нападающий забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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    Сегодня, 20:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +85679

      zigbert 1 минуту назад

      Да не хуже Берга, который покинет Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +6030

      владимир миронов 27 минут назад

      Опять весь чермет в команду стянут, никакого сиюминутного эффекта с этого набора не получится.

      1
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      Рейтинг: +61

      Sancho010365 49 минут назад

      Краснодар занял 10 место, ничего не светит в Европе. Зачем Вам кто-то. Рондон молодец но будет играть и отдаваться только при Бердыеве. Где школа Краснодара, которую Фабио Капелло нахваливал чуть ли не лучшей в мире. Я немного переживаю за Краснодар на будущее и рад за Рубин и Сочи. Ну займите и на следующий год 10 место, пусть играет Ваша молодёжь, но не тусуйте Вы тренеров и футболистов - толку ноль. Я понимаю брать иностранцев для игры в Европе, а в Краснодаре или Самаре лучше болеть на стадионе за своих игроков.

      2
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      Рейтинг: +2716

      PAREVG. 58 минут назад

      Ему уже 31,то есть, максимум пара лет и пенсия. Лучше кого по моложе поискать.

      2
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      Рейтинг: +10208

      Hektor 84 1 час назад

      А чего не Чалов? Или Чалов гончару еще в ЦСКА надоел?

      1
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      Рейтинг: +13839

      JTherry > Hektor 84 13 минут назад

      Чалова же в АПЛ собирались продавать...)

      1
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      Рейтинг: +878

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Уууу... Сча весь неликвид ЦСКА перетащит

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