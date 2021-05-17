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Eurostavka: Гончаренко одобрил переход Рондона в «Краснодар»

17 мая 2021, 20:49
16

Форвард ЦСКА Хосе Саломон Рондон, права на которого принадлежат «Далянь Ифань», может оказаться в «Краснодаре».

По информации Eurostavka, главный тренер краснодарской команды Виктор Гончаренко одобрил трансфер 31-летнего футболиста.

Сам венесуэлец готов остаться в РПЛ, однако «Краснодару» еще предстоит договориться с китайским клубом об условиях перехода.

  • Гончаренко работал с Рондоном в ЦСКА с февраля по март этого года.
  • В составе москвичей нападающий забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Далянь Про Рондон Хосе Саломон Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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Хейтер Аларм
1621274112
Уууу... Сча весь неликвид ЦСКА перетащит
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Hektor 84
1621275578
А чего не Чалов? Или Чалов гончару еще в ЦСКА надоел?
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PAREVG.
1621275703
Ему уже 31,то есть, максимум пара лет и пенсия. Лучше кого по моложе поискать.
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Sancho010365
1621276255
Краснодар занял 10 место, ничего не светит в Европе. Зачем Вам кто-то. Рондон молодец но будет играть и отдаваться только при Бердыеве. Где школа Краснодара, которую Фабио Капелло нахваливал чуть ли не лучшей в мире. Я немного переживаю за Краснодар на будущее и рад за Рубин и Сочи. Ну займите и на следующий год 10 место, пусть играет Ваша молодёжь, но не тусуйте Вы тренеров и футболистов - толку ноль. Я понимаю брать иностранцев для игры в Европе, а в Краснодаре или Самаре лучше болеть на стадионе за своих игроков.
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владимир миронов
1621277561
Опять весь чермет в команду стянут, никакого сиюминутного эффекта с этого набора не получится.
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zigbert
1621279097
Да не хуже Берга, который покинет Краснодар.
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BRO_football
1621290684
А с чего это вдруг Ганчаренко всех нормальных игроков из ЦСКА решил забрать? Почему весь свой сброд из Уфы без внимания оставил? Забрал бы Васина, Облякова, Дивеева. Отдали бы с удовольствием.
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Dizgen
1621304174
Обляков на очереди
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Рубинище
1621309754
В следующем сезоне Гончаренко с Краснодаром дадут жару.
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eur20
1621325121
Прoгнoзы футбольных мaтчей infostavki.ru
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