Fichajes: «Бока Хуниорс» после срыва трансфера Кавани переключился на Рондона

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон заинтересовал «Бока Хуниорс», утверждает Fichajes.
По информации источника, аргентинский клуб стал рассматривать вариант с подписанием 31-летнего футболиста после срыва трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.
«Бока Хуниорс» хочет усилиться венесуэльцем, чтобы повысить собственные шансы на успешное выступление в Кубке Либертадорес.
- ЦСКА в феврале арендовал Рондона у «Далянь Про».
- В активе игрока 11 матчей и 4 забитых гола.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Источник: Fichajes
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