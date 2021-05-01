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    Fichajes: «Бока Хуниорс» после срыва трансфера Кавани переключился на Рондона

    Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон заинтересовал «Бока Хуниорс», утверждает Fichajes.

    По информации источника, аргентинский клуб стал рассматривать вариант с подписанием 31-летнего футболиста после срыва трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

    «Бока Хуниорс» хочет усилиться венесуэльцем, чтобы повысить собственные шансы на успешное выступление в Кубке Либертадорес.

    • ЦСКА в феврале арендовал Рондона у «Далянь Про».
    • В активе игрока 11 матчей и 4 забитых гола.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fichajes

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7859

      NewLife 2 часа назад

      "Бока Хуниорс» хочет усилиться венесуэльцем"
      Не думаю, что глагол "усилиться" здесь правильный.

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      Рейтинг: +1005

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      - Заверните мне килограмм черной икры.
      - 50000 рублей.
      - Не очень-то и хотелось. Положите лучше баночку баклажанной...

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