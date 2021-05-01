Fichajes: «Бока Хуниорс» после срыва трансфера Кавани переключился на Рондона

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон заинтересовал «Бока Хуниорс», утверждает Fichajes.

По информации источника, аргентинский клуб стал рассматривать вариант с подписанием 31-летнего футболиста после срыва трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Бока Хуниорс» хочет усилиться венесуэльцем, чтобы повысить собственные шансы на успешное выступление в Кубке Либертадорес.