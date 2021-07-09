Чалов: «Когда пришел Рондон, я понимал, что буду выходить со скамейки»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о конкуренции с форвардом Хосе Саломоном Рондоном, который в прошлом сезоне выступал за московский клуб на правах аренды.

«Когда Рондон пришeл в команду, я понимал, что буду выходить со скамейки. При этом знал, что у меня будет шанс и мне нужно его использовать. Моe дело – хорошо готовиться, тренироваться и ждать этого момента.

Я в два раза больше работал, оставался после тренировок, с персональным коучем занимался. Делал всe, что от меня зависит. У Рондона научился хладнокровию в завершающей стадии атак.

Стереотип о том, что я много загоняюсь, когда что-то не получается? Всe это разгоняют в прессе. Я стараюсь делать свою работу, как требует тренер, как нужно моей команде. Если чувствую, что этого мало, работаю дополнительно. Если что-то не получается, стараюсь делать это ещe усерднее.

Нет смысла загоняться, если ты понимаешь, что делаешь всe, что от тебя зависит. Это не поможет, а сделает только хуже. Я играю в основе ЦСКА почти пять лет и ментально готов к любому давлению», – сказал Чалов.

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