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  • Чалов: «Только глупый откажется от перехода в «Челси». Амбиции поиграть в Европе есть всегда»

Чалов: «Только глупый откажется от перехода в «Челси». Амбиции поиграть в Европе есть всегда»

9 июля 2021, 08:35
8

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что перейдет в «Челси», если получит предложение от лондонского клуба.

– В детстве болел за «Челси», в финале Лиги чемпионов тоже за них больше переживал. При Тухеле команда играет в очень качественный футбол, видна работа тренера. Классный матч – не футбол, а шахматы.

– Головин сказал в интервью, что, если будет предложение от «Челси», сразу согласится. Ты тоже?

– Только глупый человек откажется. Амбиции поиграть в Европе есть всегда. Все видят, что там играют сильнейшие. Нужно к этому стремиться.

  • Чалов забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 27 матчах минувшего сезона РПЛ.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Чалова – 10 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (8)
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Garrincha58
1625810831
Чалов и Челси просто не совместимы там не могут толком заиграть такие игроки как Вернер Жиру Зиеш , а кто такой Чалов даже в молодёжке был никто ужас и он о чём то грезит и ещё Чалов мне напоминает Кокорина такой же вроде перспективный как и он 10 лет назад
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серега кашин
1625812416
англия чалову не светит, ну если повезет то чемпионшип
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Dominator777
1625812990
Чалов еще долго будет чалиться в РПЛ...
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general.lizyukov
1625819846
А ты Жиркова спроси, игрун.
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Cromathaar
1625822996
А от Кристал Пэласа нос воротил. Вот такое оно желание играть среди лучших.
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paracetamol
1625823057
Смешно...!
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