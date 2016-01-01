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    Чалов: «Только глупый откажется от перехода в «Челси». Амбиции поиграть в Европе есть всегда»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что перейдет в «Челси», если получит предложение от лондонского клуба.

    – В детстве болел за «Челси», в финале Лиги чемпионов тоже за них больше переживал. При Тухеле команда играет в очень качественный футбол, видна работа тренера. Классный матч – не футбол, а шахматы.

    – Головин сказал в интервью, что, если будет предложение от «Челси», сразу согласится. Ты тоже?

    – Только глупый человек откажется. Амбиции поиграть в Европе есть всегда. Все видят, что там играют сильнейшие. Нужно к этому стремиться.

    • Чалов забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 27 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Чалова – 10 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13463

      Garrincha58 26 минут назад

      Чалов и Челси просто не совместимы там не могут толком заиграть такие игроки как Вернер Жиру Зиеш , а кто такой Чалов даже в молодёжке был никто ужас и он о чём то грезит и ещё Чалов мне напоминает Кокорина такой же вроде перспективный как и он 10 лет назад

      1
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    • ...
      Рейтинг: -781

      СуперПАВ9 33 минуты назад

      Сначало надо научится голы забивать, а потом думать о Челси

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