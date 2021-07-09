Чалов: «Только глупый откажется от перехода в «Челси». Амбиции поиграть в Европе есть всегда»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что перейдет в «Челси», если получит предложение от лондонского клуба.

– В детстве болел за «Челси», в финале Лиги чемпионов тоже за них больше переживал. При Тухеле команда играет в очень качественный футбол, видна работа тренера. Классный матч – не футбол, а шахматы.

– Головин сказал в интервью, что, если будет предложение от «Челси», сразу согласится. Ты тоже?

– Только глупый человек откажется. Амбиции поиграть в Европе есть всегда. Все видят, что там играют сильнейшие. Нужно к этому стремиться.