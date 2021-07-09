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  • Чалов: «Гончаренко многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне»

Чалов: «Гончаренко многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне»

9 июля 2021, 11:59
10

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о главном тренере «Краснодара» Викторе Гончаренко.

– У тебя есть понимание, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться?

– У меня нет объяснения этому – мы всe делали как обычно, готовились, разбирали соперников. Наверное, это какая-то череда ошибок, которая привела к таким последствиям. Думаю, это больше вопрос к Виктору Михайловичу.

Гончаренко очень многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне. После отставки я ему позвонил, мы попрощались на хорошей ноте. Сейчас держим связь, Виктор Михайлович может написать, поздравить с голом. Но только не с голом «Краснодару», ха-ха.

Когда мы играли весной, никто не думал, что это был матч с командой бывшего тренера. Но для меня эта игра была важна – в предыдущем туре я вышел на замену и забил «Уфе», а с «Краснодаром» вышел в стартовом составе, получил шанс.

После матча, кстати, перекинулись парой фраз с Виктором Михайловичем и с Васей Березуцким. Пошутили, посмеялись – всe как обычно.

Чалов: «Только глупый откажется от перехода в «Челси». Амбиции поиграть в Европе есть всегда»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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99-й
1625822584
Федя, то шо в тя вложили походу уже второй год высыпается...
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paracetamol
1625822614
Благодаря Ганчаренке я сейчас играю на уровне плинтуса - сказал Чалов.
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серега кашин
1625823069
что то дядя фетя разговорился, а лучше бы лучше тренировался
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Давид59
1625824862
Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне? Другими словами "из-за него я сейчас никакой?" Похоже он тролит Гончаренку.
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general.lizyukov
1625831979
Уровень "иногда могу выдать несколько хороших отрезков, в основном пусто"?
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Derzkiy1
1625832143
С Гончаренко все сбавили, включая Чалов! Чалов это по сути второй Головин, только ему тренер такой как Слуцкий нужен, который объяснить может, что на поле делать надо
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sylver225
1625835803
При Гончаренко ЦСКА деградировал.
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Иван Петров 1986
1625839236
А на каком уровне ты играешь? В ФНЛ некоторые ребята посильнее будут.
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