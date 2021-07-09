Чалов: «Гончаренко многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о главном тренере «Краснодара» Викторе Гончаренко.

– У тебя есть понимание, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться?

– У меня нет объяснения этому – мы всe делали как обычно, готовились, разбирали соперников. Наверное, это какая-то череда ошибок, которая привела к таким последствиям. Думаю, это больше вопрос к Виктору Михайловичу.

Гончаренко очень многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне. После отставки я ему позвонил, мы попрощались на хорошей ноте. Сейчас держим связь, Виктор Михайлович может написать, поздравить с голом. Но только не с голом «Краснодару», ха-ха.

Когда мы играли весной, никто не думал, что это был матч с командой бывшего тренера. Но для меня эта игра была важна – в предыдущем туре я вышел на замену и забил «Уфе», а с «Краснодаром» вышел в стартовом составе, получил шанс.

После матча, кстати, перекинулись парой фраз с Виктором Михайловичем и с Васей Березуцким. Пошутили, посмеялись – всe как обычно.

Чалов: «Только глупый откажется от перехода в «Челси». Амбиции поиграть в Европе есть всегда»