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    Чалов: «Гончаренко многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о главном тренере «Краснодара» Викторе Гончаренко.

    – У тебя есть понимание, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться?

    – У меня нет объяснения этому – мы всe делали как обычно, готовились, разбирали соперников. Наверное, это какая-то череда ошибок, которая привела к таким последствиям. Думаю, это больше вопрос к Виктору Михайловичу.

    Гончаренко очень многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне. После отставки я ему позвонил, мы попрощались на хорошей ноте. Сейчас держим связь, Виктор Михайлович может написать, поздравить с голом. Но только не с голом «Краснодару», ха-ха.

    Когда мы играли весной, никто не думал, что это был матч с командой бывшего тренера. Но для меня эта игра была важна – в предыдущем туре я вышел на замену и забил «Уфе», а с «Краснодаром» вышел в стартовом составе, получил шанс.

    После матча, кстати, перекинулись парой фраз с Виктором Михайловичем и с Васей Березуцким. Пошутили, посмеялись – всe как обычно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1541

      DMитрий 16 минут назад

      О каком уровне идёт речь? Гончаренко помог пройти несколько уровней в твоей компьютерной игре?

      0
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      Рейтинг: +4778

      Давид59 56 минут назад

      Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне? Другими словами "из-за него я сейчас никакой?" Похоже он тролит Гончаренку.

      0
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      Рейтинг: +291

      Жорик секс обжорик > Давид59 50 минут назад

      Это дзюбинью ни какой, надеюсь с приходом нового тренера в сборной не будет деревянного дзюбы

      0
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      Рейтинг: +6692

      Cleaner 1 час назад

      При Гончаренко ты стух и перестал играть. По мячу попасть не можешь...(

      2
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      Рейтинг: +6230

      серега кашин 1 час назад

      что то дядя фетя разговорился, а лучше бы лучше тренировался

      0
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      Рейтинг: +11535

      paracetamol 1 час назад

      Благодаря Ганчаренке я сейчас играю на уровне плинтуса - сказал Чалов.

      3
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      Рейтинг: +482

      99-й 1 час назад

      Федя, то шо в тя вложили походу уже второй год высыпается...

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