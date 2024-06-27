Кубок Америки. Гол Рондона помог Венесуэле обыграть Мексику Чавеса и выйти в плей-офф

Венесуэла оказалась сильнее Мексики (1:0) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Три очка венесуэльской сборной принес экс-форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон. Он сумел реализовать 11-метровый.

Примечательно, то Максика имела шансы сравнять счет, получив право на пенальти. Но полузащитнику Орбелину Пинеде не удалось переиграть венесуэльского стража ворот. Отметим, мексиканский хавбек «Динамо» Луис Чавес отыграл весь поединок.

Благодаря этой победе Венесуэла теперь имеет в своем активе 6 турнирных баллов и уверенно лидирует. Мексика же осталась с 3 очками и располагается на 3-й позиции в группе.

Кубок Америки. Групповой этап. 2-й тур

Венесуэла – Мексика – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рондон (пен.), 57

Незабитый пенальти: Пинеда, 87

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