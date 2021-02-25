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  • Рондон: «ЦСКА и «Зенит» исторически ведут борьбу за чемпионство»

Рондон: «ЦСКА и «Зенит» исторически ведут борьбу за чемпионство»

25 февраля 2021, 13:59
3

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон поделился мнением о соперничестве москвичей с «Зенитом», вспомнив период выступлений за петербургский клуб.

– Когда мы выходили на матч против ЦСКА, мы всегда выходили против команды-лидера, которая борется за самые высшие награды, которая очень хорошо организована и очень хорошо играет. Поэтому те матчи безусловно выделяются накалом и напряженностью.

И еще раз хочу повторить, что очень рад присоединиться к армейцам и выступать за клуб.

– Вспомнишь свой последний матч против ЦСКА?

– Нет, честно, не помню. Я точно был в «Зените». Тут стоит отметить противостояние за лидерство между двумя грандами. «Зенит» исторически ведет борьбу за чемпионство с ЦСКА. Конкретных эпизодов я не помню, но помню, что постоянно было это противостояние.

Хочу провести параллели с будущим. Надеюсь, при моем участии ЦСКА станет чемпионом.

  • Рондон выступал за «Зенит» с 2014 по 2015-й год.
  • Венесуэльский форвард будет выступать за ЦСКА до конца сезона-2020/21.
  • За полгода в ЦСКА он заработает 1,25 миллиона евро.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Рондон Хосе Саломон
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1614256147
«Зенит» исторически ведет борьбу за чемпионство с ЦСКА - с каких это времен то и Зенит чуть не сдох в 2000х, пока Царь несослал Газпром из Москвы в Питер
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алдан2014
1614257519
Рондон иностранец ему простительно не знать историю. ЦСКА это действительно один из грандов. А во зенит до прихода Газпрома,был третьесортной командой. Один раз блеснул в Советское время. А щас ... Стыдно за наш футбол,всё беды от управленцев от рфс
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subbotaspartak
1614261117
Это когда зенит историческим стал? Когда он играл? Когда побеждал? Не слушай боратов, Саломон, Читай историю, Спартак Чемпион!
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