Рондон: «ЦСКА и «Зенит» исторически ведут борьбу за чемпионство»

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон поделился мнением о соперничестве москвичей с «Зенитом», вспомнив период выступлений за петербургский клуб.

– Когда мы выходили на матч против ЦСКА, мы всегда выходили против команды-лидера, которая борется за самые высшие награды, которая очень хорошо организована и очень хорошо играет. Поэтому те матчи безусловно выделяются накалом и напряженностью.

И еще раз хочу повторить, что очень рад присоединиться к армейцам и выступать за клуб.

– Вспомнишь свой последний матч против ЦСКА?

– Нет, честно, не помню. Я точно был в «Зените». Тут стоит отметить противостояние за лидерство между двумя грандами. «Зенит» исторически ведет борьбу за чемпионство с ЦСКА. Конкретных эпизодов я не помню, но помню, что постоянно было это противостояние.

Хочу провести параллели с будущим. Надеюсь, при моем участии ЦСКА станет чемпионом.