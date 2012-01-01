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    Рондон: «ЦСКА и «Зенит» исторически ведут борьбу за чемпионство»

    Нападающий ЦСКА Саломон Рондон поделился мнением о соперничестве москвичей с «Зенитом», вспомнив период выступлений за петербургский клуб.

    – Когда мы выходили на матч против ЦСКА, мы всегда выходили против команды-лидера, которая борется за самые высшие награды, которая очень хорошо организована и очень хорошо играет. Поэтому те матчи безусловно выделяются накалом и напряженностью.

    И еще раз хочу повторить, что очень рад присоединиться к армейцам и выступать за клуб.

    – Вспомнишь свой последний матч против ЦСКА?

    – Нет, честно, не помню. Я точно был в «Зените». Тут стоит отметить противостояние за лидерство между двумя грандами. «Зенит» исторически ведет борьбу за чемпионство с ЦСКА. Конкретных эпизодов я не помню, но помню, что постоянно было это противостояние.

    Хочу провести параллели с будущим. Надеюсь, при моем участии ЦСКА станет чемпионом.

    • Рондон выступал за «Зенит» с 2014 по 2015-й год.
    • Венесуэльский форвард будет выступать за ЦСКА до конца сезона-2020/21.
    • За полгода в ЦСКА он заработает 1,25 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6800

      Puddle 43 минуты назад

      А еще он добавил: стыдно за Сраптак! Гы-гы-гы!

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