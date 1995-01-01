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    Гончаренко: «Не списываем Чалова со счетов, но все зависит от формы игрока и стиля соперника»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру новичка москвичей Саломона Рондона в матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0).

    «Думаю, наш выход был заслуженным. Мы долго приспосабливались к полю, потом приноровились и качественно начали атаковать.

    После удаления «СКА-Хабаровск» начал прессинговать, но после 2:0 игра успокоилась. Мы ловили на встречных атаках, но надо было быть внимательнее.

    Рондон попадает в моменты, когда надо отыграться или придержать в мяч. Сегодня это всe было. Надеемся, что забитые мячи к нему придут совсем скоро. Он провeл только одну тренировку с командой, поэтому взаимопонимания сегодня где-то не хватало.

    У нас три нападающих. Федю (Чалова – прим. «Бомбардира») мы не списываем со счетов, но всe зависит от формы игрока и стиля игры соперника», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».

    • ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России.
    • Москвичи с учетом товарищеских встреч не проигрывают восемь матчей подряд.
    • Армейцы идут на втором месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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