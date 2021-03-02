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  • Быстров – о Рондоне: «Не усиление для ЦСКА. Чалов ни в чем ему не уступает»

Быстров – о Рондоне: «Не усиление для ЦСКА. Чалов ни в чем ему не уступает»

2 марта 2021, 07:48
15

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о переходе нападающего Саломона Рондона в ЦСКА.

«Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть примерно такого же уровня. Кто? Чалов, к примеру, ни в чем не уступает Саломону. Возможно, он наберет сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня», – сказал Быстров.

  • Рондон провел два матча за ЦСКА.
  • Венесуэльский форвард будет выступать за московский клуб до конца сезона-2020/21.
  • За полгода в ЦСКА он заработает 1,25 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Быстров Владимир Рондон Хосе Саломон Чалов Федор
Комментарии (15)
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SunRomeS
1614667790
"Возможно, он наберет сейчас кондиции"... Все и уперлось в это ВОЗМОЖНО!
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серега кашин
1614668114
чалов просто игрок с паспортом
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Fusballer
1614668892
Чалов и Левандовски не уступает
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vladimir-7
1614672349
Вот пока Ф.Чалов наберет кондиции, поиграет С.Рондон с ним на смену, а к лету будет решение, выкупить С. Рондона или искать другого нападающего, и что делать с Ф.Чаловым. А вот В.Быстрову доверия нет.
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Plyash
1614675619
Чалов как то не заряженное ружьё,которое всё-таки когда нибудь,но выстрелит. Наверное...
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Spinorr
1614679066
отличие одно: Чалов выигрывает значительно меньше единоборств, чем Рондон.
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DOCTOR PENALTY
1614679404
Сравнивай их, не сравнивай, но у Федьки сейчас какой-то тупик, застой. Лучше Чалову отчалить в другой клуб, сменить обстановку.
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Dobroe Teplo za CSKA
1614681576
Быстров неудачник
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111ax
1614763797
ЦСКА, судя по всему, останется в той же опе, к сожалению.
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Hektor 84
1615193815
Кто вообще задает вопросы о футболе у этого дилетанта? Дурь такую несет.
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