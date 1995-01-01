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    Быстров – о Рондоне: «Не усиление для ЦСКА. Чалов ни в чем ему не уступает»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о переходе нападающего Саломона Рондона в ЦСКА.

    «Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть примерно такого же уровня. Кто? Чалов, к примеру, ни в чем не уступает Саломону. Возможно, он наберет сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня», – сказал Быстров.

    • Рондон провел два матча за ЦСКА.
    • Венесуэльский форвард будет выступать за московский клуб до конца сезона-2020/21.
    • За полгода в ЦСКА он заработает 1,25 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1546

      ySS 2 часа назад

      Игра покажет
      Быстрову не привыкать "забирать свои слова обратно"
      Один швед не даст соврать)

      0
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      Рейтинг: +83334

      zigbert 3 часа назад

      Кому то Рондон не нравится, кто то считает его приобретение удачным. Но по одной игре судить трудно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19300

      bset 5 часов назад

      Широков, Быстров... Вот уж эксперты, которых мы заслужили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Dobroe Teplo za CSKA 6 часов назад

      Быстров неудачник

      1
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner 6 часов назад

      Быстров по одной игре диагнозы игрокам ставит?!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Сравнивай их, не сравнивай, но у Федьки сейчас какой-то тупик, застой. Лучше Чалову отчалить в другой клуб, сменить обстановку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Spinorr 7 часов назад

      отличие одно: Чалов выигрывает значительно меньше единоборств, чем Рондон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5172

      playsh 8 часов назад

      Чалов как то не заряженное ружьё,которое всё-таки когда нибудь,но выстрелит.
      Наверное...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 9 часов назад

      Вот пока Ф.Чалов наберет кондиции, поиграет С.Рондон с ним на смену,
      а к лету будет решение, выкупить С. Рондона или искать другого нападающего, и что делать с Ф.Чаловым. А вот В.Быстрову доверия нет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      Fusballer 10 часов назад

      Чалов и Левандовски не уступает

      4
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