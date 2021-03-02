Быстров – о Рондоне: «Не усиление для ЦСКА. Чалов ни в чем ему не уступает»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о переходе нападающего Саломона Рондона в ЦСКА.

«Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть примерно такого же уровня. Кто? Чалов, к примеру, ни в чем не уступает Саломону. Возможно, он наберет сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня», – сказал Быстров.