Введите ваш ник на сайте
Материалы

Эвертон - Ливерпуль

01.12.2021, Среда, 23:15 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 14 тур Эвертон - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
20 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 0:2 Эвертон
5 тур
17 октября, суббота 14:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 21:00 Эвертон 0:0 Ливерпуль
15 тур
4 декабря, среда 23:15 Ливерпуль 5:2 Эвертон
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
5 января, воскресенье 19:01 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
3 марта, воскресенье 19:15 Эвертон 0:0 Ливерпуль
14 тур
2 декабря, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
16 тур
10 декабря, воскресенье 17:15 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
5 января, пятница 22:55 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Эвертон
17 тур
19 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
20 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 4:0 Эвертон
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Эвертон 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 20:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:59 Ливерпуль 4:0 Эвертон
12 тур
23 ноября, суббота 16:45 Эвертон 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
...
  • Читайте нас: 