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    • Еще один футболист «Ливерпуля» получил предложение из Саудовской Аравии: трое уже уехали

    Еще один футболист «Ливерпуля» получил предложение из Саудовской Аравии: трое уже уехали

    Число игроков «Ливерпуля», уехавших этим летом в Саудовскую Аравию, может вырасти до четырех.

    Полузащитник Тиаго Алькантара получил предложения от клуба «Аль-Ахли» из Джидды.

    Саудовцы предложили за его трансфер 12 миллионов евро.

    Ранее из «Ливерпуля» на Ближний Восток отправились:

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    Источник: Get French Football News

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    11.08.2023 18:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте 11 августа, 20:48

      В общем все идет к тому, что все любители футбола скоро научаться различать «Аль-Иттихад» от «Аль-Иттифак».
      Ну хотя бы потому, что Фирмино не в этих командах, а в «Аль-Ахли»)))

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    • ...
      Рейтинг: +24945

      DOCTOR PENALTY 11 августа, 19:39

      Саудовскую Аравию оккупируют "клоппы".

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