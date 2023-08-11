Еще один футболист «Ливерпуля» получил предложение из Саудовской Аравии: трое уже уехали

В общем все идет к тому, что все любители футбола скоро научаться различать «Аль-Иттихад» от «Аль-Иттифак».
Ну хотя бы потому, что Фирмино не в этих командах, а в «Аль-Ахли»)))
Число игроков «Ливерпуля», уехавших этим летом в Саудовскую Аравию, может вырасти до четырех.
Полузащитник Тиаго Алькантара получил предложения от клуба «Аль-Ахли» из Джидды.
Саудовцы предложили за его трансфер 12 миллионов евро.
Ранее из «Ливерпуля» на Ближний Восток отправились:
- Фабиньо – в «Аль-Иттихад»;
- Джордан Хендерсон – в «Аль-Иттифак»;
- Роберто Фирмино – в «Аль-Ахли».