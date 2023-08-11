Еще один футболист «Ливерпуля» получил предложение из Саудовской Аравии: трое уже уехали

Число игроков «Ливерпуля», уехавших этим летом в Саудовскую Аравию, может вырасти до четырех.

Полузащитник Тиаго Алькантара получил предложения от клуба «Аль-Ахли» из Джидды.

Саудовцы предложили за его трансфер 12 миллионов евро.

Ранее из «Ливерпуля» на Ближний Восток отправились: