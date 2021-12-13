Голы Левандовски, Месси и Винисиуса – в топ-10 лучших на групповом этапе ЛЧ

УЕФА опубликовал видеоролик с лучшими забитыми мячами группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
Отобраны десять голов этой стадии турнира. Теперь болельщики путем голосования выберут лучший из них.
- Адама Траоре («Шериф»);
- Лионель Месси («ПСЖ»);
- Себастьен Тилль («Шериф»);
- Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Лукас Нмеча («Вольфсбург»);
- Роберт Левандовски («Бавария»);
- Тиаго Алькантара («Ливерпуль»);
- Марко Асенсио («Реал»);
- Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА