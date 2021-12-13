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    Голы Левандовски, Месси и Винисиуса – в топ-10 лучших на групповом этапе ЛЧ

    УЕФА опубликовал видеоролик с лучшими забитыми мячами группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

    Отобраны десять голов этой стадии турнира. Теперь болельщики путем голосования выберут лучший из них.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    13.12.2021 21:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15358

      Garrincha58 1 час назад

      почему здесь нет гола Оздоева???

      1
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      Рейтинг: +571

      Rodina47 1 час назад

      G.Роберт Левандовски

      0
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      Рейтинг: +4129

      FENIX-SL 2 часа назад

      при всем неуважении, при чем здесь вообще гол Месси?
      очередное доказательство за уши притянутого карлика

      а победитель несомненно Винисиус
      либо Тиаго

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