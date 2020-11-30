Тиаго Алькантара пропустит еще несколько недель

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления после травмы полузащитника Тиаго Алькантары.
- Испанца купили в сентябре за 22 миллиона евро.
- Хавбек провел два матча и получил повреждение.
- Он не появлялся на поле с 17 октября.
«Травма сильно повлияла на колено Тиаго. Удар по ноге был настолько сильным, что он все еще не восстановился. Не могу сказать точно, когда он восстановится, но потребуется еще несколько недель», – сказал Клопп.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»