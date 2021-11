Гол Алькантары в ворота «Порту» признан лучшим в пятом туре ЛЧ

УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этого звания удостоился полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара, который забил «Порту» (2:0) ударом из-за пределов штрафной.

На награду также претендовали Роберт Левандовски («Бавария»), Педру Гонсалвеш («Спортинг») и Сильвен Хефти («Янг Бойз»).

