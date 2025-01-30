Стала известна предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/25.
По его итогам сформировалась такая предварительная сетка плей-офф:
- «Монако» / «Брест» – «ПСЖ» / «Бенфика»: победители пар выходят либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»;
- «Спортинг» / «Брюгге» – «Аталанта» / «Боруссия Д»: победители пар выходят либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»;
- «Селтик» / «Манчестер Сити» – «Реал» / «Бавария»: победители пар выходят либо на «Атлетико», либо на «Байер»;
- «Фейеноорд» / «Ювентус» – «Милан» / ПСВ: победители пар выходят либо на «Арсенал», либо на «Интер».
Жеребьевка стыковых матчей ЛЧ запланирована на пятницу, 31 января.