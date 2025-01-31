Пары 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки стыкового раунда Лиги чемпионов определились примерные пары 1/8 финала.
По турнирной сетке в 1/8 финала получаются такие пары.
- «Брест»/«ПСЖ» – «Ливерпуль»/«Барселона»;
- «Монако»/«Бенфика» – «Ливерпуль»/«Барселона»;
- «Ювентус»/ПСВ – «Арсенал»/«Интер»;
- «Фейеноорд»/«Милан» – «Арсенал»/«Интер»;
- «Манчестер Сити»/«Реал» – «Атлетико»/«Байер»;
- «Селтик»/«Бавария» – «Атлетико»/«Байер»;
- «Брюгге»/«Аталанта» – «Лилль»/«Астон Вилла»;
- «Спортинг»/«Боруссия» – «Лилль»/«Астон Вилла».
Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля.