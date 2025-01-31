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Пары 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки стыкового раунда Лиги чемпионов определились примерные пары 1/8 финала.

По турнирной сетке в 1/8 финала получаются такие пары.

  • «Брест»/«ПСЖ» – «Ливерпуль»/«Барселона»;
  • «Монако»/«Бенфика» – «Ливерпуль»/«Барселона»;
  • «Ювентус»/ПСВ – «Арсенал»/«Интер»;
  • «Фейеноорд»/«Милан» – «Арсенал»/«Интер»;
  • «Манчестер Сити»/«Реал» – «Атлетико»/«Байер»;
  • «Селтик»/«Бавария» – «Атлетико»/«Байер»;
  • «Брюгге»/«Аталанта» – «Лилль»/«Астон Вилла»;
  • «Спортинг»/«Боруссия» – «Лилль»/«Астон Вилла».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (3)
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fakeid
1738327496
дебильный формат, дебильная лч. смотришь на выплаты и охреневаешь. то есть, условный зенит, не выиграв ничего, получал 40 лямов тупо за попадание в лч. за 6 матчей ещё несколько лет назад! а тут 8 матчей сыграно - и только 8 клубов заработали больше, а все остальные меньше зенита в том же 2022! ну если совсем точно - зенит тогда получил 39,7 лямов всего с одной победой в группе. в 2025 реал, бавария, псж, сити, юве - заработали меньше зенита-2022! жесть! https://bombardir.ru/news/760309 шансы на UL (суперлигу) сильно возрасли. может и правда уже осенью запустят.
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Spartak_forv@
1738328939
Селтик это как японец,которому в 45 году предлагают поехать жить либо в Хиросиму,либо в Нагасаки)
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